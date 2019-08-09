Din İşleri Başkanı Atalay'dan Kurban Bayramı mesajı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kurban Bayramı’nda güzel duyguları dünya çapında büyütme gayreti içinde olunması çağrısında bulundu.

Atalay, anne ve babaların rızasının alınmasını, çocukların sevindirilmesini, öksüz ve yetimlere de bayram coşkusu yaratılmasını, küskünlüklerin ortadan kaldırılmasını, hastaların ziyaret edilmesini, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine destek olunmasını, yaşlı ve hastaların ziyaret edilmesini istedi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, İslam dininin iki bayramından biri olan ve pazar günü başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kurban Bayramı’na dair bilgiler paylaştı.

Kurbanın, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan; sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunan; komşuları, akrabaları, dostları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadet olduğunu kaydeden Atalay, “Bu ibadeti yerine getiren Müslüman, hem Allah’ın emrini yerine getirmiş olmanın verdiği o eşsiz mutluluğu, hem de çevresinde yaşayan diğer insanlarla paylaşım içerisine girerek sosyal dokunun sağlamlaşmasına katkı sunmuş olmanın özel hazzını yaşar” ifadelerini kullandı.

Atalay, bayramların, hem toplum olarak, hem millet olarak, hem de dünya Müslümanları olarak, sevinçleri paylaşma günleri olduğunu ifade ederek “Sevinçleri büyütme günleri olarak tarihi şuurumuzda, kültürümüzde yaşattığımız bu günlerde bu güzel duyguları dünya çapında büyütmenin gayreti içerisinde olmalıyız” dedi.

Din İşleri Başkanı Atalay, bayramda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Anne ve babamızın rızasını almayı ihmal etmemeli, çocuklarımızı sevindirmeli, öksüz ve yetimlere de bayramın coşkusunu yaşatmalıyız. Küskünlükleri ortadan kaldırmalı, hastaları ziyaret etmeli, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine destek olmalıyız. Yaşlı ve hastaları ziyaret etmeli, onlara da yalnız olmadıklarını mutlaka hissettirmeliyiz. Merhameti dünyaya yayarak, insanlığın barış, huzur ve mutluluğu için samimi çabalarımızı artırarak devam ettirmeliyiz.”

KURBAN KESİMİNE İLİŞKİN HATIRLATMALAR… HAYVANA ACI ÇEKTİRMEYİN

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, mesajında kurban kesimine ilişkin de uyarılar ve hatırlatmalar yaptı, şunları belirtti:

“Her ibadette olduğu gibi şüphesiz kurban ibadetinin de bir amacı vardır ve bazı ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır. Öncelikle ve özellikle kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve işlem süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir. Her ibadette olduğu gibi Kurban ibadetinde de temizlik esastır. Kurban ibadeti yerine getirilirken hem hijyene özen gösterilmeli hem de çevre kirliliğine sebebiyet verilmemelidir.”

Atalay mesajında, halkın, milletin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi. Atalay, yakın çevrede ve dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden savaş, terör ve gözyaşının son bulmasını, bayramın tüm insanlık için barış, huzur, güven ve hayırlara vesile olması dileklerini de paylaştı.

BAYRAM NAMAZI 06.40’TA... HALA SULTAN’A ZİYARET 13 AĞUSTOS’TA

Din İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Kurban Bayramı namazı ülke genelinde 06.40’ta kılınacak.

Güney Kıbrıs’taki camilerden Hala Sultan Tekkesi’nde 09.00’da, Bayraktar ve Köprülü camilerinde 06.45’te ve Dali’de ise 08.00’de bayram namazları kılınacak. Hala Sultan Camisi’nde kılınacak bayram namazı, BRT’den canlı yayımlanacak.

Kurban Bayramı nedeniyle bayramın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı günü Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret de gerçekleştirilecek.