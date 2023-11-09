Din İşleri Başkanlığı, yarın ülke genelindeki bütün camilerde Filistinliler için dua edileceğini duyurdu

Din İşleri Başkanlığı, Gazze’de yaşananlara duyarlılıklarını göstermek ve Filistinli halkın acıları paylaşmak adına yarın ülke genelindeki bütün camilerde cuma ezanının ardından Filistinliler için dua edileceğini duyurdu.
Din İşleri Başkanlığı ayrıca, Başkanlığın halktan Filistinlilere yardım talebinin henüz başlamadığını da belirterek, yardım toplama talebinde bulunan kişi ve kurumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.
Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“‘Zulme rıza zulümdür’ ilkesinden hareketle yaşanan bu soykırımı şiddetle kınıyor, akan kanın derhal durdurulmasını istiyor, en kısa zamanda barışın tesis edilmesini yürekten temenni ediyoruz” ifadesine yer verilen açıklamada, “Yaşananlara duyarlığımızı göstermek ve çekilen acıları paylaşmak adına Din İşleri Başkanlığı olarak 10 Kasım Cuma günü ada genelindeki bütün camilerimizde Cuma ezanının hemen akabinde Filistinli kardeşlerimiz için dua edilmesi kararı almış bulunmaktayız” denildi.
Din İşleri Başkanlığı ayrıca açıklamasında devamla şunları kaydetti:
“İsrail tarafından yapılan saldırıların fiilen devam etmesi ve ateşkes sağlanamamış olması sebebiyle yaraların sarılması, acılara bir nebze olsun merhem olunması adına henüz halkımızdan yardım talebimiz başlamamıştır. Yapılacak yardımların en güvenli şekilde yerine ulaşması ve gerçek sahiplerinin eline geçmesi temin edildiği zaman Filistinli kardeşlerimiz için yardım toplama faaliyetlerimiz de başlayacaktır. Bu sebeple halkımızın samimi duygularını istismar ederek yardım toplama talebinde bulunan kişi ve kurumlara karşı dikkatli davranmalarını önemle rica ederiz” dedi.