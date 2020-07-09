Din İşleri Başkanlığı’nın her yıl gerçekleştirdiği yaz dönemi etkinlikleri bu yıl yapılmayacak.

Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığın her yıl düzenli olarak camilerde yaptığı yaz dönemi dini bilgiler vb. etkinliklerin toplum ve çocukların sağlığı söz konusu olduğu için, Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamayacağını kaydetti.



