Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dinçyürek, Akdoğan beldesinin nüfus yoğunluğunun göz önüne alındığında tüm sağlık çalışanlarının özveri ile sağlık merkezinde çalışmalarına devam ettiğini gözlemlediğini kaydetti.

Merkezde haftanın her günü 24 saat 112 Acil, hafta içi her gün eczane hizmeti, hafta içi her gün mesai saatlerinde pratisyen hekim, haftanın bir günü kadın doğum, haftanın 1 günü çocuk hekimi, haftanın 4 günü diş hekimi ile poliklinik hizmetlerinin verildiğini belirten Bakan Dinçyürek, ziyareti sırasından sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda da bilgiler aldığını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde sunulan hizmetin halka daha hızlı ve verimli ulaşabilmesi hedefinde olduklarını, bu doğrultuda temaslarına devam edeceğini belirtti.