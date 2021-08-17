Dinçyürek: “Elde olan kaynaklardan yeterince faydalanmıyoruz”

Çevre ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı Uzm. Dr. Hakan Dinçyürek, ülkemizde son zamanlarda yaşanan en büyük sorunlardan birisi olan elektrik konusuna sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile dikkat çekti.

Dinçyürek, Elektriği yeterince üretemediğimiz için elektrik kesintileri yaşıyor buna karşın Güney Kıbrıs’a elektrik konusunda daha bağımlı hale geldiğimizi ifade etti.

Hakan Dinçyürek konuşmasını şu şekilde devam etti;

“Ülkemizde 300 gün boyunca yeterince güneş ve rüzgar kaynaklarına sahipken yenilenebilir enerjiden yeterince faydalanamıyoruz. Dolayısıyla çevremizi kirletmeye devam ediyoruz. Bütçelerimizden elektriğe çok ciddi miktarda harcama yapıyoruz” dedi.

“Bu tarz enerji politikasını sürdürmek Kıbrıs Türk halkının kaderi değildir” diyen Dinçyürek, elektrik üretimi noktasında bazı noktalara dikkat çekti. Dinçyürek, “Reformist yaklaşımlarla yeni enerji kaynakları hayata geçirilebilir. Ayrıca Türkiye’den getirilmesi düşünülen kablo ile elektriğin bir an önce devreye sokulması gerekiyor. Bizler Kıbrıs Türk’ünün sorunlarını ihtiyaçlarını konuşmaya devam edeceğiz” dedi.