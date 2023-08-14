Dinçyürek: “En önemli hedefimiz hasta memnuniyetini yükselterek halkımıza en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak olacak”

Sağlık Bakanlığı görevini bugün devralan Hakan Dinçyürek, bakanlık görevi süresince temel amacının hasta memnuniyeti ve sağlığı daha da ileriye taşımak olacağını vurguladı.

Dinçyürek bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli halkımız, devlette görevler geçici bir bayrak yarışıdır. Öncelikle son yıllarda, zorlu bir dönemde hizmet veren tüm bakan arkadaşlarıma ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Ekibimle birlikte görev süresince hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. En önemli hedefimiz hasta memnuniyetini yükselterek halkımıza en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak olacaktır.

Sağlıktaki sistemi iyileştirmek, bakanlığa bağlı hastane ve sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesiyle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerini önemseyerek daha kolay ulaşılır, hasta odaklı çalışmalar yapmakta kararlıyız.

Aynı zamanda uzun yıllar sağlıkta hizmet veren biri olarak sağlığı bir bütün olarak gördüğümü belirtmek isterim.

Bu süreçte sağlıkta yer alan ilgili paydaşların görüş ve önerilerini dikkate alarak, her zaman diyalog yolu ile ilerleyeceğimi vurgular, atacağımız tüm adımların halkımızın daha iyi bir sağlık hizmeti alması için olacağını belirtir, sevgi ve saygılarımı sunarım.”