Dinçyürek, İstanbul Memorial Bahçelievler Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, İstanbul temasları çerçevesinde Memorial Bahçelievler Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane yönetiminden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Bakan Dinçyürek, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nin bir hekim gözüyle de baktığında kurumsal hizmetler veren bir hastane olduğunu, bakanlık olarak ülkemizden İstanbul'a sevk edilen hasta yoğunluğu olan bazı hastaneleri ziyaret ettiğini belirtti.

Dinçyürek, hasta refakatçileri ve hasta yakınlarını görmek istediğini onlardan da burada sunulan sağlık hizmeti konusunda bizzat bilgi almak istediğini söyledi.

Kurumsal anlamda herhangi bir eksiklik veya talep varsa istişare etmek için ziyarette bulunduklarını kaydetti.

Hasta yakınları Bakan Dinçyürek'in yapmış olduğu ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Temaslarını tamamlayan Bakan Dinçyürek'in bugün yurda dönmesi bekleniyor.

Dinçyürek'e Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Bakanlık Müdürü Ergin Tertemiz ve Özel Kalem Müdürü Mehmetali Hüdaverdi eşlik ediyor.