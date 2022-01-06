Dinçyürek: “Pandemiden dolayı büyük kitle toplantıları yapmaya çekiniyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek pandeminin insan hayatında her şeye etki ettiğini söyleyen Dinçyürek, insanların sosyal yaşamına büyük bir enkaz bıraktığını kaydetti. Pandeminin seçim kampanyalarına gölge düşürdüğünü söyleyen Dinçyürek “Son zamanlarda vaka sayılarında artış olduğu için UBP büyük kitle toplantıları yapmaya çekiniyor” dedi.

Dinçyürek, Kıbrıs TV’de ‘Sabah Sabah’ programına konuk olarak soruları yanıtladı.

“AŞI SAYESİNDE POZİTİF OLAN BİREYLERİN BÜNYELERİNDE AZ HASAR BIRAKIYOR”

Aşılanan insanların mekanizmalarının güçlendiğini ifade eden Dinçyürek “Aşı sayesinde pozitif olan bireylerin bünyelerinde az hasar bırakıyor. Virüsün bulaş oranının artmasına rağmen hastalığın şiddetinin azaldığı yönünde dünyada genel bir görüş vardır” dedi. Aşılanmanın oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Dinçyürek “Daha kötü günleri görmek istemiyorsak herkesin aşılanması gerekiyor” diyerek vatandaşlara çağrı yaptı. Birkaç hafta sonra vaka sayılarında binleri görebileceğimize işaret eden Dinçyürek “Her pozitif vakanın 10 tane yakın temaslısı olduğunu varsayarsak vaka sayılarındaki artışı gözlemleye biliriz. Vakaların tümünü devlet tespit edemeyebilir bu durumda vatandaşlara da iş düşüyor. Temaslı bireylerin kendilerini çok iyi izole etmesi gerekiyor.” şeklinde konuşarak virüsün toplum içerisindeki yayılma hızının yükselmemesi için toplumsal mücadele ruhunun kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

“VATANDAŞLARA PANDEMİ DÖNEMİNDE ‘EVDE KAL, İKİ PANADOL AL VE BEKLE’ DEMEDİK”

Dinçyürek “Pandemiden dolayı hastanelerde yoğunluk var fakat hastanelerin yükü kaldıramayacak kadar ağır değildir. ‘Bir hastanın solunum sıkıntısı içerisindeyim, yüksek ateşim var’ şeklinde telefon açtığı zaman ‘Evde kal, çıkma. İki Panadol al ve bekle’ şeklindeki cevabı hiçbir zaman hiçbir vatandaşımıza demedik” dedi. Pozitif olan tüm vatandaşların rutin kontrollerden geçtiğini söyleyen Dinçyürek, KKTC’nin uzun zaman önce dünyada olmayan bir uygulamaya imza attığımızı kaydetti. Dinçyürek “Temaslıları otellerde izole ettik. Temaslıların masraflarını olmayan KKTC bütçesi ile ödendi. Tüm bunlara rağmen bazı kesimler temaslıların karantina oteline alınmasına gerek olmadığını söyleseler dahi pandeminin ilk başlarında temaslıları karantina otellerine almamış olsaydık bugün çok daha vahim sonuçları konuşuyor olacaktık” diye konuştu. Dinçyürek “Aşılanma çok önemli. Bireysel korunma çok önemli 700 pozitif vaka demek en az 7 bin temaslı demektir. Bir birey birçok insan ile yakın temasta olabilir” şeklinde konuşarak yakın temastaki insanların ilk önceliğinin test yaptırmak daha sonrasında ise kendilerini izole olmaları yönünde çağrıda bulundu.

“PANDEMİDEN DOLAYI BUGÜN UBP ÇOK BÜYÜK KİTLE TOPLANTILARI YAPMAYA ÇEKİNİYOR”

Pandeminin insan hayatında her şeye etki ettiğini ifade eden Dinçyürek “Pandemi düğünlerimize, cenazelerimize ve eğlencelerimize gölge düşürdü. Tabii ki seçimlerimize de gölge düşürecektir. Bugün UBP çok büyük kitle toplantıları yapmaya çekiniyor” diye konuşarak pandeminin seçim kampanyalarına gölge düşürdüğünü belirtti. Dinçyürek “Her şeye rağmen vatandaşların tüm tedbirlerini alarak sandığa giderek irade göstermesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki 5 yılın nasıl olacağımı bu seçim belirleyecek” dedi.