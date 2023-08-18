Dinçyürek: “Sağlıkta atacağımız adımlar, toplum tarafından en kısa sürede hissedilecek”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlık alanında ivedi olarak hayata geçirilecek çalışmalar ve yasal düzenlemelerin, en kısa sürede toplum tarafından hissedileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'ni kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ve beraberlerindeki heyetlerin katıldığı toplantıda, Bakan Dinçyürek’e sendika ve birliğin talepleri aktarıldı.

Birlik ve sendika başkanları, Dinçyürek’in Sağlık Bakanı görevine gelmesinin ardından nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade ettiği toplantıda, her iki tarafın beklentileri ve çözüm önerileri konuşuldu, gerek sağlık çalışanları gerekse hastaların mutluluğu için bakanlığa destek olmaya hazır oldukları vurgulandı.

-Dinçyürek: "Sağlık bir takım işi"

Sağlık Bakanı Dinçyürek de, sağlığın bir takım işi olduğunu, sağlık çalışanları arasında hemşireler ve ebelerin büyük bir rol oynadığını, sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda çalışması ve hasta memnuniyeti adına ilgili paydaşlarla birlikte adımlar atılacağını kaydetti.

Dinçyürek, önümüzdeki hafta Meclis'ten geçmesi beklenen “Yataklı Tedavi Kurumları Yasası”nın başta hemşire kadroları olmak üzere birçok kadronun güncel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu, ayrıca Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi teşkilat kadrolarının güncellenmesi için TSHD (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nda değişiklik çalışmalarının kısa sürede başlayacağını vurguladı.

Eksik ilaçlar ve sarf malzemelerin tedariki için bütçe imkânsızlıklarına rağmen hızlı çareler üretmek adına çalışmalar yaptıklarını belirten Dinçyürek, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bu konuda verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dinçyürek, ayrıca başta 500 yataklı Lefkoşa hastanesi olmak üzere büyük projelerin hayata geçmesi için çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.