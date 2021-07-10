Dinçyürek: “Siyasetin kendi içerisinde birtakım sorgulamalar yapması gerekiyor”

Çevre ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı eski Milletvekili Uzm. Dr. Hakan Dinçyürek, ülke siyasetinin kendi içerisinde sorgulanması gerektiğini söyledi.

“ÜLKEMİZE İŞGÜCÜ ANLAMINA GELEN BİRÇOK AİLELER VARDIR”

15 yaşındaki çocuğun ölüm haberinin herkesi derinden üzdüğünü söyleyen Hakan Dinçyürek, yaslı aileye başsağlığı diledi.

15 yaşında olan bir çocuğun okulda eğitim alması gerektiğinden söz eden Hakan Dinçyürek, okul çağında olan çocukların okulda arkadaşları ile oynaması beklenirken ailesi ile birlikte ağır şartlar altında çalışmaması gerektiğini kaydetti.

Ülkemizde çıraklık eğitimlerinin bitimi ile birlikte çalışma hayatının tamamen başladığını anlatan Dinçyürek, ülkede sadece KKTC vatandaşının yaşamadığına dikkat çekerek, “Ülkemize işgücü anlamına gelen birçok aileler vardır” dedi.

“KKTC VATANDAŞI OLMAYAN BİR KİŞİNİN 18 YAŞ ALTINDAYSA ÇALIŞTIRILMASI YASAL DEĞİLDİR”

KKTC vatandaşı olan bir çocuğun 16 yaşında temel eğitimini tamamlaması kaydı ile çırak olarak istihdam edilebileceğini anlatan Dinçyürek, KKTC vatandaşı olmayan bir kişinin ise 18 yaş altında çalıştırılması yönünde yasal engellerin olduğunu belirtti. Ülkede Çalışma Bakanlığı’nın olmayışını eleştiren Dinyürek, ülke insanının mazerete değil icraata ihtiyacı olduğunu söyledi. İş yerlerinin de kendilerine ait iş kurallarının olduğundan söz eden Dinyürek, eskilerin bir lafının anımsatarak, “herkes kendi kapısının önünü temizlerse ülke bir o kadar temiz olur” dedi. Dinçyürek, her iş yeri ve iş verenin de işçi sağlığı ve güvenliği noktasında tedbirlerini alması gerektiğinin altını çizdi.

“SİYASETİN KENDİ İÇERİSİNDE BİRTAKIM SORGULAMALAR YAPMASI GEREKİYOR”

Siyasetin pandemiden dolayı etkilendiğini anlatan Dinçyürek, kağıt üzerinde aritmetik olarak zorla kurulan bir hükümetin pratikte ortaya çıkan bireysel aksaklıkların Meclis’in toplanmasına dahi etki ettiğini belirtti.

Dinçyürek Meclis’in bir dönem hiç açılmadığı buna karşın aksayarak çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, “siyasetin bu noktadan itibaren kendi içerisinde birtakım sorgulamalar yapması gerekiyor. Ülkemizdeki nerdeyse tüm siyasi partililerin son yıllar içerisinde suyun bulandığı, taşların tam anlamıyla yerine oturmadığı bir dengeler vardır” diyerek dengelerin demokratik zeminde yerine oturması gerektiğinden söz etti.

Ülke siyasetinin kendi içerisinde rahatlayıp ülke insanının daha iyi hizmet verebilmesi gerektiğini ifade eden Dinçyürek, tüm siyasi partilerin içerisinde aşmaları gereken kendi içlerindeki bünyesel yönetim problemlerinin olduğunu kaydetti.

“3’ÜNCÜ DOZ AŞI BİONTECH OLACAK”

Pandemiye karşı netice alınması isteniyorsa mutlaka aşılanmamız gerektiğinin altını çizen Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ülkeye çok ciddi miktarda aşı gönderildiğine dikkat çekti.

Aşılanma sürecinin pandeminin etkilerini ciddi miktarda azaltması yönünde tek silah olduğunu anlatan Dinçyürek, aşının pandemi sürecinde yaygın olarak yaptırılmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gelinen aşamada ülkede aşıya ulaşmak için bir problem olmadığını ifade eden Dinçyürek, her vatandaşın aşılanması gerektiğini söyledi.

3’üncü doz aşının Biontech olduğunu belirten Dinçyürek, 3’üncü doz aşılar sayesinde varyantlara karşı daha güçlü bir savunma oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

“SAYIN ERDOĞAN’IN 20 TEMMUZ’DA YAPACAĞI ZİYARETİ ÖNEMSİYORUM”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye yapacağı ziyareti önemsediğini söyleyen Dinçyürek, “Sayın Erdoğan’ın buraya yapacağı ziyaret ile burada sembolik bir güç olacaktır. Burada verilecek olan olası mesajları da düşününce Sayın Erdoğan’ın buraya yapacağı ziyareti oldukça önemsiyorum” dedi.

Güney Kıbrıs’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaretten dolayı oldukça rahatsız olduklarını ifade eden Dinçyürek, gündemin Güney Kıbrıs’ta sıcak tutulmasına karşın KKTC’de ise Türkiye’den yapılacak olan ziyaret hakkında hiçbir gündem oluşturulmadığını eleştirdi.