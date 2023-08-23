Dinçyürek, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul etti

Dinçyürek, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul etti
banner94
banner90

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı bakanlıkta kabul etti.

banner91
Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, bakan Dinçyürek’e yeni görevinde başarılar dilemek için nezaket ziyaretinde bulunduklarını, aynı zamanda Telsim’in 4,5G çalışmaları hakkında bilgiler verdiklerini aktardı.

Covid-19 salgın sürecinin dijital dönüşümün önemini bizlere bir kez daha gösterdiğini belirten Bakan Dinçyürek, sağlık alanında yapılan işbirliklerinin önemine işaret etti.

Bakan Dinçyürek, KKTC’nin dijitalleşmesine öncülük eden bir firma olan Telsim yetkililerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu, iletişim alt yapısının KKTC’de günümüzde çağın gerisinde kaldığını, halkımız ve devletin beklentisinin daha hızlı ve kaliteli hizmet alması olduğunu kaydetti.

banner69
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Meritta, 5 yılda 87 yaralı kaplumbağayı sağlığına...
Meritta, 5 yılda 87 yaralı kaplumbağayı sağlığına...
  1. Kıbrıs
﻿