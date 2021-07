Dinçyürek: "Ülkemizde sürdürülebilir politikalara ihtiyaç var"

Çevre ve Doğal Kaynaklar eski Bakan Uzm. Dr. Hakan Dinçyürek: “Benim bakanlığım döneminde hava kirliliği konusunda önemli çalışmalar yaparak enerji üreten santraller için filtreleme çalışmaları yapıldı” dedi.

“HERKESİN AŞILANMASI GEREKİYOR”

Hayatımızda varyantların her zaman var olacağından söz eden Hakan Dinçyürek, 3 ay sonra veya 1 yıl sonra dahi hayatımzıda varyantların olacağını kaydetti. Her yıl grip aşısının yenilendiğini anlatan Hakan Dinçyürek, girp aşılarının içerik olarak her yıl farklı versiyonları yapıldığını ifade etti. Covid-19 aşılarının da zaman içerisinde yöntem ve içeriğinin değişerek devam edeceğini belirten Dinçyürek, vatandaşların yeni normallere alışarak hayatlarına devam etmesi gerektiğini anlatarak salgın tehlikesinden kaçışın olmayacağının altını çizdi. Dinçyürek, salgın tehlikesinden korunmanın yolu vatandaşların aşılanarak önlem alması gerektiğini vurguladı. Diçyürek, “salgından korunmaya devam edeceğiz, tereddütsüz herkesin bir an önce aşılanması gerekiyor” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Pandeminin bir diğer etkisi de ekonominin ülke içerisinde olan etkilerine dikkat çeken Dinçyürek, Türkiye üzerinden sıcak paranın kamu üzerinden piyasaya enjekte edilmemesi durumunda ekonominin ağır koşullarının topluma yansımasının kat be kat daha ağır olacağını söyledi. Gelinen süreçte ekonomik yönden her kesimin sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Dinçyürek, ekonominin olağan üstü koşullardan geçtiğine vurgu yaparak “Ülke olağan üstü koşullardan geçiyor ve buna karşın ekonomiye yansımaları oluyor” dedi. Ekonominin daha az hasar alması , daha çabuk toparlanılması isteniyorsa aşılanmanın önemine birkez daha vurgu yapan Dinçyürek, yaşam şeklimize dikkat etmemiz konusunda uyarı yaptı.

“AKARYAKIT ZAMLARI BU GİDİŞATLA CEPLERİ YAKMAYA DEVAM EDECEK”

Akaryakıt alımının dövize endeksli olduğunu ifade eden Dinçyürek, “Akaryakıt hayatımızı oldukça fazla etkiliyor. Dönem dönem akaryakıt fiyatları ve döviz bir biri ile paraleldir” dedi. Akaryakıtın dalgalanmalar üzerinden fiyat artışına gittiği müddetçe cepleri biraz daha sıkıntıya sokacağını anlatan Dinçyürek, akaryakıt ve petrol fiyatlarının artmasının sadace kullandığımız arabalara koyacağımız benzin veya mazotla orantılı olmadığını kaydetti. Başta tarım olmak üzere birçok üretim alanlarında yakıt kullanıldığını belirten Dinçyürek, dünyada petrol fiyatlarının artması ile birlikte elektirik fiyatlarında da artışın paralel olduğuna işaret etti. Ülkemizde elektiriğin yakıt ile sağlandığını buna karşın elektiriğe de zam gelmesinin kaçınılmaz olacağına dikat çeken Dinçyürek, tüm bunlara karşın piyasalarda üretilen her türlü ürünlerin maliyetinin artacağını kaydetti.

“ÜLKEYE GELENLERE GÜVEN VERİLMESİ GEREKİYOR”

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin sağlanması durumunda ekonominin canlanacağını ifade eden Dinçyürek, yüksek öğrenimin pandemi öncesi durumuna gelinmesi halinde ülke içerisinde ekonominin canlanması açısından oldukça verimli bir kazanç elde edilebilececeğini hatırlattı. Yükseköğrenim ile ilgili adımların süretle atılması gerektiğine işaret eden Dinçyürek, ülkeye gelecek olan öğrencilere sağlıklı bir ortam sağlanarak adaya gelmeleri teşvik edilmesi yönün de öneri sundu. Turizmin plan ve programının da yükseköğretim gibi önceden planlanması gerektiğinden söz eden Dinçyürek, her hafta ülkeye gelecek olan turistler hakkında alınan kararları değerlendirdi. Ülkeye gelişler konusunda her hafta alınan kararaların değiştirilmesi ülkeye gelecek olan kişilere karşı güvensiz bir bakış açsı sunulduğunu ifade eden Dinçyürek, ülkeye gelecek olan kişilerin güvenini kazanmak için daha uzun vadeli açılımlar için karar alınması gerektiğinin altını çizdi. Sürekli olarak değişen kararlar süredürülebilir turizmin oluşmasının önünde büyük bir engel oluşturduğunu ve bunun sürmesi halinde istikrarın mümkün olmayacağına işaret eden Dinçyürek, alınan kararlar sonucunda güven ve istikararın önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Ülkemizde sürdürülebilir politikalar masaya yatırılmalıdır”

Ülkemizde yaşanan çevre kirliliği yanında hava kirliliği boyutuna değinen Dinçyürek, ülkemizde enerji üreten iki birim olduğunu hatırlattı. Ülkemizde enderji üreten iki birimden birisinin devlete ait Kıb-Tek bir diğeri ise AKSA olduğunu anlatan Dinçyürek, “Benim bakanlığım döneminde hava kirliliği konusunda önemli çalışmalar yaparak enerji üreten santraller için filtreleme çalışmaları yapıldı” dedi. Dinçyürek, Kıbrıs’ın en büyük sorunlarından birisinin de hükümetlerin uzun ömürlü olmaması nedeniyle yaşanan hükümet değişiklikleri sonucunda kısa süreli hükümetler, kabineler, bakanların ve bakanlıkların, bürükratların değişmesi sürdürülebilir icraatların önüne geçildiğine dikkat çekti.

“Bakanlıktan giderken dönemin Kıb-Tek’in Genel Müdürü açıklama yaparak ‘ülkemizde filtrelemeye gerek yok’ dediğini hatırlatan Dinçyürek, “Benim bakanlığım döneminde enerji üreten santrallerdeki kükürt oranını %1’in altına indirme zorunluluğu getirmiştim. Hala daha da bu uygulama devam ediyor. Santrale filtreleme uygulanmış olsaydı bölgelerde yaşayan insanımızın soluduğu havanın yaratacağı kalp, akciğer ve kanser olma olasılığını çok daha aza indirecektik” dedi. Filtrelerin Aksa’da çalışmadığı Kıb-Tek’in ise filterleme sistemine niyetinin olamadığına dikkat çeken Dinçyürek, tüm bunları konuşacak Çevre Bakanı’nın olamadığının altını çizdi. Dinçyürek, ülkemizde sürdürülebilir politikaların masaya yatırılması gerektiğini söyledi.

“Yeni yol haritası ortadadır bunu hayata geçirebilecek irade var mıdır?”

Kıb-Tek’te veya enerji konusunda KKTC’nin yeni bir yol haritası arayışına ihtiyacı olamdığını anlatan Dinçyürek, “yeni yol haritası ortadadır bunu hayata geçirebilecek irade var mıdır? Asıl önemli nokta burasıdır. KKTC’de enerji üretiminde yapılması gereken en önemli hamle Türkiye’den kablo ile elektriğin getirilmesi ve Enterkonnekte sisteme geçilmesidir” şeklinde öneride bulunarak ülkede daha temiz enerji kullanılmaya başlanılmasının mümkün olabileceğini kaydetti.