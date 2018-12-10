Dini liderlerin ortak açıklamasına eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Aktaç Atai, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın da yer aldığı dini liderler tarafından yapılan ortak açıklamayı eleştirdi.



Atai, Kıbrıs’taki İsveç Büyükelçiliği organizasyonuyla biraraya gelen, aralarında Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın da yer aldığı dini liderlerin yaptığı ortak açıklama hakkında bildiri yayımladı.



Bildiride, ortak açıklamada yer alan “Kıbrıs sorununun dinsel bir sorun olmadığı fakat ibadet özgürlüğünün süreç içinde kurban edildiği” ifadesini parti olarak reddettiklerini kaydeden Atai, adada yaşanan çatışmalarda Rum tedhiş örgütlerinin doğrudan Rum Ortodoks Kilisesi tarafından yönetildiğini belirtti.



Rum Yönetimi’nin seküler bir yapıya sahip olmadığı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2’nci Hrisostomos’un Türk tarafına yönelik hasmane tutum içerisinde olduğunu belirten Atai, ortak açıklamada yer alan “Din İşleri Başkanı Atalay’ın Güney’deki camileri serbestçe ziyarete edebildiği” ifadesinin, Kıbrıslı Türklere tanınmış ayrıcalıklı bir hak gibi yansıtıldığını kaydetti.



“Eski eser, anıt ve kalıntıların gerçek hak sahiplerine verilmesi” şeklindeki ifade hakkında ise Atai, ifadeyi “tehlikeli bir gidişatın habercisi” olarak nitelendirdi ve Güney Kıbrıs’ta pek çok Osmanlı eserinin yıkılmaya bırakıldığını ifade etti