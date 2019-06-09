Dipkarpaz Ana İsale Hattına 3 gün boyunca su verilemeyecek

Dipkarpaz Ana İsale Hattına 3 gün boyunca su verilemeyecek

Yeşilköy–Yenierenköy Anayolu’nda, Karayolları Dairesi tarafından yürütülen yol çalışmaları dolayısıyla, Dipkarpaz Ana İsale Hattına 3 gün boyunca su verilemeyecek.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından (Pazartesi) itibaren 3 gün, Yenierenköy, Yeşilköy, Derince, Dipkarpaz ve Adaçay depolarına, su temin projesi kapsamında Türkiye’den gelen su ulaştırılamayacak.

Çalışmalar süresince yerel kaynaklar devreye alınacak.
Söz konusu bölgelerde halkın içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları istendi.

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