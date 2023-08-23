Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği harnup alım fiyatının belirlenmesi ve harnup ağaçlarının desteklenmesini istedi

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Karpaz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından olan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan harnup hasadının başlamasına rağmen, alım fiyatının belirlenmediğini bildirdi.
Borak, “Hiç vakit kaybetmeden, harnup alım fiyatlarının belirlenmesi gerekir. Buna ek olarak hem mevcut harnupların korunması hem de yeni harnup ağaçlarının dikilmesi desteklenmelidir.
Karpaz bölgesinde üretimin desteklenmesi öncelik olmalıdır. Bu bakımdan yapılması gereken ne varsa erken zamanda hayata geçirilmelidir.” ifadelerini kullandı.