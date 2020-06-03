Dipkarpaz Belediyesi Danışmanı Fırat Borak,sosyal medya hesabından Karpaz bölgesinde virüsle ilgili hiçbir şikayet ve şüpheli vaka olmadığını açıkladı.

Borak bazı haber sitelerinde yayınlanan Dipkarpaz 'da korona virüs şüphesi haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Dipkarpaz Belediyesi Danışmanı Fırat Borak,sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı;

Az Önce, Bazı Haber Sitelerinde Yayınlanan; Dipkarpaz 'da Corona Virüs Şüphesi Haberleri Tamamen Asılsızdır.

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