Dipkarpaz'da kadınların üretimlerinin satışı için merkez oluşturuluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Dipkarpaz Belediyesi ve Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi arasında, Dipkarpaz Gİ-KA-KOOP Üretim ve Satış Merkezi’nin hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dipkarpaz Belediyesi’nde imzalanan protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu imza koydu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile Daire ve Belediye yetkilileri de imza töreninde hazır bulundu.

Protokol, kırsal kesimde yaşayan kadınların meslek edinmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi" ile Gİ-KA-KOOP kadınlarını ekonomik olarak güçlendirme çalışmaları çerçevesinde, Dipkarpaz Belediyesi’nin kullanımında olan binanın, üretim ve satış merkezi olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile GİKAKOOP’un ortak kullanımına verilmesini hedefliyor.

Kadınların ekonomik hayata dahil edilmesi ve yetenekleri doğrultusunda turizme katkı sağlaması amacıyla imzalanan protokolle, Karpaz bölgesindeki kadınlar tarafından atölye ortamında üretilen ürünler, Dipkarpaz Gİ-KA-KOOP Üretim ve Satış Merkezi’nde alıcıyla buluşturularak pazarlanacak.

-Kavuklu: "Kadının ekonomiye katılımı sürdürülebilir kalkınma için gerekli"

Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu yaptığı konuşmada, GİKAKOOP olarak kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmak için faaliyetlerde bulunduklarını belirterek toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye katılımının sürdürülebilir kalkınma için gerekli olduğunu önemle vurguladı.

Kavuklu, protokol ile Karpaz bölgesinde daha çok kadının üretmesine katkı sağlamayı ve kadınların ürettikleri ürünleri pazarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kadınların ürettiği geleneksel ürünlerin kültürün devamlılığı açısından önemli olduğunu dile getiren Kavuklu, bu ürünleri nesilden nesile aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kadın kooperatiflerini destekleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’a teşekkür eden Kavuklu; kooperatif, belediye, bakanlık ve üniversiteler tarafından oluşturulan sinerjinin devamını diledi.

-Coşkun: "Bir kadını eğitirseniz toplumu eğitirsiniz"

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da konuşmasında, görev süresi boyunca Dipkarpaz’daki kadınların desteklenmesi için çalıştığını, Dipkarpaz Belediyesi için kadın belediye başkan adayı çıkacak kadar bölgede kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlendirildiğini bundan da büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Bir kadını eğitirseniz bir toplumu eğitirsiniz "düşüncesini savunduğunu belirten Coşkun; Bakanlık, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliğinin Kıbrıs Türk toplumuna örnek olması gerektiğine dikkat çekti.

KKTC için el ele verilirse, kadınlar başta olmak üzere her şeyin dayanışma içinde yapılabileceğini vurgulayan Coşkun, protokole katkı koyan taraflara teşekkür etti.

-Taçoy: "Kadın her zaman vardır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasında, kadını evden çıkarmak, sosyal ve ekonomik hayata dahil etmek için Bakanlığı’nın hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Taçoy şöyle konuştu:

"Kadın her zaman için vardır. Eve de, aileye de, ekonomiye de katkı koyar düşüncesi ile kadın kooperatiflerimizle ve yerel yönetimlerimizle işbirliği yaparak, kadınlarımızı güçlendireceğimize inanıyoruz.

Bakanlığımız tarafından, Dipkarpaz’da kadınları teşvik etmek amacıyla başlattığımız sele sepet örücülüğü ve dokuma eğitimlerimize, GİKAD iş birliğinde dikiş kursları da ekledik. Kadınlarımıza verilen eğitimlerle, otel ve restoranlara ihtiyacı olan masa örtüsü ve peçete yapımı gibi işleri teşvik etmiştik. Sadece Karpaz bölgesinde 50’den fazla kadınımız bu mesleki eğitimlerden faydalanmıştır. Bunu ekonomik anlamda bir kazanca dönüştürmek ve kadınlarımızı üretime teşvik etmek amacıyla, Dipkarpaz Belediyesi'nin kullanımındaki binayı bugün protokolle Bakanlığımız üzerine aldı. Gİ-KA-KOOP aracılığıyla da bu ürünlerin burda üretim aşamasında sergilenmesi ve adanın çeşitli yerlerine pazarlanması ve satılmasına imkan tanınacaktır. Bu birliktelik, sadece kadınları evinden çıkarmak değil, hem yurt dışından ülkemize gelen turistlere kendi kültürümüzü ve el sanatlarımızı sergilemek hem de kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesini sağlamaktır. İmza koyan tüm taraflara teşekkürü borç bilirim."