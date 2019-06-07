Yeşilköy – Yenierenköy Anayolu’nda, Karayolları Dairesi tarafından yürütülen yol çalışmaları dolayısıyla, Dipkarpaz Ana İsale Hattına 3 gün boyunca su verilemeyecek.
Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi gününden itibaren 3 gün, Yenierenköy, Yeşilköy, Derince, Dipkarpaz ve Adaçay depolarına, su temin projesi kapsamında (Türkiye’den gelen su) su ulaştırılamayacak. Çalışmalar süresince yerel kaynaklar devreye alınacak.
Söz konusu bölgelerde halkın içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları istendi.
Dipkarpaz isale hattına su verilemeyecek
Yeşilköy – Yenierenköy Anayolu’nda, Karayolları Dairesi tarafından yürütülen yol çalışmaları dolayısıyla, Dipkarpaz Ana İsale Hattına 3 gün boyunca su verilemeyecek.
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