Dipkarpaz’da ani ölüm

Dipkarpaz’da sakin Eleni Yoannis (K-88) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan polis soruşturması devam ediyor.
GÜZELYURT’TA KANUNSUZ ESKİ ESER TASARRUFU
Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.C.(E-56) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN 33, MASKE TAKMAYAN 7 KİŞİYE YASAL İŞLEM
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19 – 20 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 7 kişinin maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.