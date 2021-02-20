Dipkarpaz’da ani ölüm

Dipkarpaz’da sakin Eleni Yoannis (K-88) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan polis soruşturması devam ediyor.

GÜZELYURT’TA KANUNSUZ ESKİ ESER TASARRUFU

Güzelyurt’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.’nin (E-26) yönetiminde bulunan ve C.Z.’nin (E-46) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; eski eser nitelikli toplam 10 adet sikke bulundu ve emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.C.(E-56) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN 33, MASKE TAKMAYAN 7 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19 – 20 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 7 kişinin maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.