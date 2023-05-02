Dış Basın Birliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Dış Basın Birliği, Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, medyanın tüm özgürlüklerin yegane güvencesi olduğu vurgulandı.

Birliğin mesajı şöyle:

“Dünya basın özgürlüğü günü gazetecilerin görevlerini yapabilme özgürlüğünün güvence altına alınması için hükümetlere ve ilgili tüm çevrelere yapılan bir çağrıdır. Bu çağrı Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında alınan bir kararla duyurulmuş ve 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak tüm dünyada kabul görmüştür.

Dünyanın basın özgürlüğüne ihtiyacı vardır çünkü medya tüm özgürlüklerin yegâne güvencesidir; bir ülkede basın özgür değilse toplum da özgür olamaz.

Özgür basın sağlıklı demokrasinin de vazgeçilmez bir unsurudur. Tarafsızlık içinde haber ve bilgi akışı sağlayan medya toplumun önce doğru bilgilenmesini, bu yolla aydınlanmasını, böylece kişiler ve olaylar hakkında sağlıklı sonuçlar üretmesini sağlar. Dolayısıyla yapılan görev bağımsızlık gerektiren, çok önemli bir kamu hizmetidir.

Atatürk’ün ‘Basın milletin ortak sesidir’ sözünde vurguladığı gibi bu hedefe ulaşmanın yolu basının görevini özgürce yapabilmesinden geçer.

Basın görevini yaparken tarafsızlık başta olmak üzere, doğru bilgilendirme, gerçeklik, güncellik, özle biçim arasındaki dengelerin korunmasının yanı sıra, kamu yararını da gözetmek zorundadır.

Basın özgürlüğünün doğru ve tarafsız haberler ve görüşler üretmek yerine kamuoyunu biçimlendirmek ve manipüle etmek için bir paravan şeklinde kullanılması da söz konusu olabilmektedir. Bunun örneklerini zaman zaman KKTC medyasında görmek mümkündür.

Unutulmamalıdır ki; basın özgürlüğünün kısıtlanmasıyla bu özgürlüğün doğru kullanılmaması arasında ulaşılacak sonuç itibarıyla önemli olumsuz benzerlikler vardır. Her ikisinde de kamuoyu anayasayla güvence altına alınmış olan doğru haber alma ve bilgilenme hakkından mahrum kalır. Her iki koşulda da demokrasi zarar görür.

Günümüzde gerek özgürlüğünü gerekse tarafsızlığını yitirdiği görülen gazetecilik mesleği giderek itibar kaybetmektedir. Mesleğin hak ettiği saygınlığına yeniden kavuşması için mutlak tarafsızlığın ve etik değerlerin temel alındığı yayıncılık anlayışına dönülmesi esas olmalıdır.

Toplumun haber alma hakkı için görev yapan basının özgür olması kadar meslek ilkeleri içinde hareket etmesi de büyük önem taşımaktadır. Özgür, mesleki değerlere bağlı dürüst, tarafsız ve güvenilir bir medya aynı zamanda demokrasinin vardığı düzeyin de en önemli göstergesidir.

Çok zor şartlar altında büyük özveriyle görev yapan, türlü çeşitli engellere rağmen kamuoyuna doğru haber ve bilgi akışını sağlamak için mesai kavramı olmaksızın çalışan tüm meslektaşlarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyoruz.

Ortak arzumuz, basının gerçek anlamda özgür ama aynı zamanda tarafsız, meslek ilkelerine ve etik değerlere bağlı, yalnız kamu yararını gözeten bir yayıncılık anlayışıyla çalışması; toplumun ileri demokrasi seviyelerine ulaşması için görev yapmasıdır.”