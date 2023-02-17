Dış Basın Birliği Başkanı Sayarı'dan Türkiye Gazeteciler Birliği’ne Taziye Mesajı

Dış Basın Birliği Başkanı Selim Sayarı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca'ya mesaj göndererek, Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle hayatını kaybeden gazeteciler için taziyelerini iletti.

Sayarı, mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 24 meslektaşlarının enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiklerini kaydetti.

Birçok basın yayın kuruluş binasının hasar görmesi, meslektaşlarının büyük zorluklarla karşı karşıya kalmasının da acı bir gerçek olarak karşılarında durduğunu belirten Sayarı, mesajında şunları ifade etti:

“KKTC'yi de çok derinden sarsan, her anını yüreğimizde hissettiğimiz bu büyük felakette başkanı olduğum Dış Basın Birliği hemen harekete geçmiş, anavatanımıza destek olmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Ortak tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremde hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımıza, tüm kardeşlerimize; şahsım ve üyelerim adına Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine, basın camiamıza ve yüce Türk milletine başsağlığı dilerim. Acınız acımızdır, yürekten paylaşıyoruz."