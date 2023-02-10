Dış Basın Birliği'nden AFAD yardım kampanyasına destek

Dış Basın Birliği anavatan Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulundu.

Dış Basın Birliği Başkanı Selim Sayarı, beraberinde Genel Sekreter Taner Gönül ve Mali Sekreter Burhan Canbaz ile birlikte toplanan miktarın yardım çekini AFAD yardım kampanyasına iletilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Zerrin Kandemir ve İletişim Müşaviri Cihangir Şahin’e teslim etti.

DBB başkanı Sayarı yaptığı açıklamada, yaşanan deprem sonrası Dış Basın Birliği üyelerine çağrı yapıldığını ve üyelerin de kendi bütçeleri ölçüsünde AFAD'a katkı yaptıklarını söyledi.

Dış Basın Birliği'nin yardım kampanyasına yabancı basın mensuplarının da destek verdiğini dile getiren Sayarı: “Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize de başsağlığı diliyorum.” dedi.

Sayarı ayrıca, Büyükelçilik’te açılan taziye defterini de imzaladı.