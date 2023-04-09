Dış Basın Birliği’nden Alihan Pehlivan’a yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Dış Basın Birliği, Alihan Pehlivan’a yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meslektaşımız ve Dış Basın Birliği üyesi Alihan Pehlivan, bugün ailesiyle birlikte bulunduğu bir sırada araç kullanırken telefonda konuştuğunu gördüğü ve trafik kuralları konusunda uyardığı bir taksici tarafından Ercan Havalimanı'nda ailesiyle birlikte otomobilinde saldırıya uğramış ve ciddi şekilde darp edilmiştir.

Arkadaşımız Alihan Pehlivan, yaşanan bu vahim olay sonrasında polise şikayette bulunarak ifade vermiştir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki; görevi kamuoyunu aydınlatmak olan gazetecilerin ülkemizde maruz kaldığı ve giderek artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklenmiştir.

Alihan Pehlivan’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yargıya taşınan bu vahim saldırıyı Dış Basın Birliği olarak çok yakından takip edeceğimizi belirtiriz.”