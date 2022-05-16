Diş hekimliği haftası dolayısıyla düzenlenen afiş yarışması’nın ödül töreni yapıldı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlediği afiş yarışmasında başarılı olanlara ödülleri Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği lokalinde cumartesi günü yapılan törenle verildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, afiş yarışmasında, Bayraktar Ortaokulu’ndan Buse Yesirgil birinci; Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Selman Hasan Yıldız ikinci ve Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Eliz Ersin Bahri üçüncü olurken, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Özel Ödülü’nü İrsen Küçük Ortaokulu’ndan İlkem Şimşir aldı.

Yarışmada mansiyon ödüllerini ise Jasmin Simavi (Yakın Doğu Koleji), Berfin Bozkurt (Lapta Yavuzlar Lisesi), Güneş M Aşam (Şht. Zeka Çorba Ortaokulu), Dilek Careyeva (Bayraktar Ortaokulu), Hümeyra Kuloğlu (Lapta Yavuzlar Lisesi), Tülay Muhtaroğlu (Necat British College), Dilşad Kubilay (Canbulat Özgürlük Ortaokulu), Volkan Scott (Necat Doğu Akdeniz Doğa Koleji), Melek Gildir (İskele Evkaf Türk Maarif Koleji), Lalebel Özbilenler (19 Mayıs Türk Marif Koleji) almaya hak kazandı.

Öte yandan, Lefke Gazi Lisesi’nden Melisa Yalçın; İrsen Küçük Ortaokulu’ndan Nuray Birinci; Bayraktar Ortaokulu’ndan Hatice Karasu ve Yulduz Babakulovu; İskele Evkaf Türk Maarif Kolej’nden Nisa Kırboğa ve Can Ali Karaca; Polat Paşa Lisesi’nden Ümran Kenanoğlu; Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Meliz Nesrin Bahri, İpek Geylan ve Yağmur Altuntaş; Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Hüseyin Sürek, Aslıhan Altuntaş, Rabia Nur Demir, Elif Dilay Semiz, İlayda Doğanay, Elif Aydın ve Meryem Şener; Yakın Doğu Koleji Özner Kanak, Ada Özdağlı, Nurten Açelya Yardımcı, Dila Karaderi, Duru Aslan, Elay Özay Tözer, Ece Bağman, Kayla Efetürk ve Meyra Baştaş; Necat British College’den Alina Korkmaz ve Laren Melek Çelikli; Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Begüm Bilgin; Demokrasi Ortaokulu’ndan Berat Uçak ve Bircan Rehan; 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Ceylan Köşker, Mehmet Ender, Kerim Solmaz ve Baylassam Alsteif; Doğa Koleji’nden Yağmur Emine Şimşek ve Serin Yeşilada; Türk Maarif Koleji’nden Selin Yıldızdoğan ve Hasan Cahit Akın’ın eserleri de sergilenmeye layık görüldü.