Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bakanlık personeli ve DİMED, Ülker Lefkoşa Maratonu’na kayıt yaptırdı

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Oya Ertuğruloğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve Dışişleri Bakanlığı personeli, şampiyonların ismini yaşatmak ve “Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsünü” ülkeye kazandırmak amacıyla 22 Ekim’de düzenlenecek Ülker Lefkoşa Maratonu’na kayıt yaptırarak “Şampiyonlar İçin Söz Verdik” dedi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı merkez ve yurt dışı uygulama birimlerinde görev yapan 182 personel tarafından yapılan gönüllü katkılar neticesinde bugüne kadar toplam 316 kayıt yapıldı.