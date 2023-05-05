Dışişleri Bakanlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, saldırı helikopterleri satmak suretiyle Rum silahlanmasına bilfiil açıkça destek veren Fransa’nın tutumunu gözden geçirmesini ve yeni vizyonunu değerlendirebilmek için KKTC ile temasa açık olmasını beklediklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Rum Lider’in AB’nin Kıbrıs konusuna daha aktif şekilde müdahil olmasını yönündeki önerisini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede de gündeme getirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusuna daha aktif müdahil olması yönündeki sözde önerisini her fırsatta yinelediği görülmektedir. Rum liderin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede de aynı konuyu gündeme getirdiği öğrenilmiştir.

Adadaki statükoyu devam ettirme amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gelmiş geçmiş liderleri ile dışişleri bakanlığı, bugüne kadar ortaya çıkan önemli fırsatları akamete uğratmışlardır. Avrupa Birliği’nin yanlı rolünü kullanmak da dahil olmak üzere, federal çözüm arayışının son denemesi olan ve dokuz yıl süren bir önceki süreci de başarısızlığa uğratan aynı makam ve özellikle mevcut liderin kendisi olduğunu hatırlatmak gerekmektedir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Türk Halkına verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen Avrupa Birliği’nin tarafgir tutumu nedeniyle geçmiş müzakere süreçlerine de müdahil olmasını ısrarla önermişti. Rum Liderin “önerisinin” yeni olmadığı, gayretinin eski ve başarısızlığı kanıtlanmış bir öneriyi yeniden sunmak olduğu görülmektedir.

Rum silahlanmasına saldırı helikopterleri satmak suretiyle bilfiil açıkça destek veren Fransa’nın tutumunu gözden geçirmesini bekliyoruz. Fransa’nın Ada’da ve bölgede istikrarın ve huzurun tesis edilmesini teminen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah satışını durdurması gerekmektedir. Ayrıca, Fransa’nın Ada’da ve bölgede kalıcı işbirliği ve istikrar ortamının inşa edilmesinin temellerini atacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni vizyonunu değerlendirebilmesi için Kıbrıs adasının iki devletinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temasa açık olmasını bekliyoruz”.