Dışişleri Bakanlığı, KKTC hava sahasının ABD savaş uçakları tarafından ihlal edildiği iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basında yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasının Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait savaş uçakları tarafından ihlal edildiği yönündeki Rum kaynaklı haberlerin gerçeği yansıtmamakta olduğu kaydedildi.

Askeri bir konuda gerçek dışı haber yaparak Rum kaynaklarının anlamsız bir gerginlik yaratmaya çalıştığının açık olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin hava sahası çevresinde gerçekleşen her türlü faaliyetin, ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak, yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu savaş uçaklarının faaliyetleri esnasında KKTC hava sahasını ihlal etmeden geri dönüş yaptıkları gözlemlenmiştir.

Bilinmelidir ki tatbikat esnasında oluşabilecek senaryolar önceden değerlendirilmiş ve gerekli tertibat alınmıştır. Bu bağlamda vurgulamak isteriz ki KKTC halkının güvenliği her zaman için başta Anavatan Türkiyemiz olmak üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri komutanlığımızın mutlak güvencesi altındadır.”