Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Köprülü: “Çetinkaya Taksim Sahası’na geçişler kontrollü bir şekilde olacak”

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, Çetinkaya Taksim Sahası’na geçişlerin kontrollü bir şekilde olacağını belirterek, her iki iniş noktasında da merdivenlerde bir kontrol mekanizması oluşturulacağını kaydetti. Köprülü, yasa dışı düzensiz göç olaylarına müsaade etmemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin güvenlik görevlileri tarafından alınacağını söyledi.

Saha ara bölgede olsa da surların KKTC toprakları içerisinde olduğunu vurgulayan Köprülü, “Bizim istediğimiz Çetinkaya Spor Kulübü’nden aşağıya sporcularımızın merdivenlerden inip, antrenmanlarını yapmasıdır” dedi.

Köprülü Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, günlerdir Çetinkaya Taksim Sahası’nın açılışıyla ilgili sürekli olarak Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halinde olduklarını belirterek, ön açılışın geçen hafta içerisinde yapıldığını hatırlattı. Köprülü, ilerleyen günlerde sahadaki çalışmaların sona ermesiyle birlikte Çetinkaya Taksim sahasının gençlik ve ülke sporuna tam anlamıyla açılacağını dile getirdi.

Çetinkaya Sahası’na, bir tanesi Çetinkaya Spor Kulübü’nden, diğeri Yiğitler Burcu’ndan iki farklı noktadan iniş olduğuna işaret eden Köprülü, BM Barış Gücü’nün bu noktalara bariyerler koyduğunu hatırlattı. Bunlar yapılırken eski eser niteliği olan surlara zarar verildiğini vurgulayan Kemal Köprülü, bakanlığın bu konuda BM Barış Gücü nezdinde çok ciddi girişimlerde bulunduğunu kaydederek, “Bu olay şiddetle protesto edildi” dedi.

-“Surlar KKTC toprakları içerisinde ara bölgede değil”

Surlara çakılan kazıklar, çiviler olduğunu ifade eden Köprülü, bariyerler nedeniyle surlarda tahribat oluştuğunu belirtti. Bunun doğru olmadığının altını çizen Bakanlık Müsteşarı Köprülü, “Surlar sonuçta KKTC toprakları içerisinde ara bölgede değil… Tamam, saha ara bölge içerisinde onu biliyoruz ama surlar bizim tarafta…” diye konuştu.

Bariyerlerin kaldırılmasının ardından çekilen dikenli tellerin kaldırılması için de bakanlığın girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Köprülü, bugün BM Barış Gücü’nden yetkilileri bakanlığa çağırıp, konuyu aktardıklarını söyledi. İlerleyen günlerde konuyla ilgili üst düzey temaslarda bulunacaklarını ifade eden Kemal Köprülü, “Bizim istediğimiz Çetinkaya Spor Kulübü’nden aşağıya sporcularımızın merdivenlerden inip, antrenmanlarını yapması yönündedir” dedi.

-“Merdivenlerde bir kontrol mekanizması oluşturulacak”

Her iki noktadan da Taksim Sahası’na geçişlerin kontrollü bir şekilde olacağını vurgulayan Köprülü, bir görevlinin, sahaya iniş, çıkışları kontrol etmesi düşüncesinde olduklarını söyledi. Sahaya her iki iniş noktasında da merdivenlerde bir kontrol mekanizması oluşturulacağını ifade eden Köprülü, yasa dışı düzensiz göç olaylarına müsaade etmemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin güvenlik görevlileri tarafından alınacağını vurguladı.

-BM Barış Gücü Twitter hesabından açıklama…

Bu arada, BM Barış Gücü’nün resmi Twitter hesabından Young Turkish Cypriots (Y.T.C) isimli Twitter hesabının “Kıbrıslı Türk gençlerin tarihi bir saha olan Taksim Sahasında spor yapmasının dikenli teller ve beton bloklarla engellenmeye çalışıldığı” yönündeki yazısına cevap verildi.

BM Barış Gücü’nün resmi Twitter sayfasından YTC iletisi de paylaşılarak yapılan açıklamada, “Hayır yanılıyorsunuz. Sahaya girişler geçmişte olduğu gibi sınır kapılarından geçilerek yapılıyor. İhlalleri önlemek ve tampon bölgenin statüsünün korunduğundan emin olarak sivil geçişlerin kolaylaştırılması için her iki tarafla çalışmaya devam etme konusuna bağlılığımızı belirtiriz.” ifadeleri yer aldı.