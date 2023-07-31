Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lakadamyalı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Alpman oldu

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lakadamyalı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Alpman oldu
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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğüne Gizem Alpman atandı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevlendirmelerle ilgili kararlar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Kararlar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Kemal Köprülü, Cenevre Temsilciliğine; Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Damla Güçlü, Washington Temsilciliği'ne; Manama Temsilcisi Umut Koldağ ise Abu Dhabi Temsilciliğine atandı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlık mevkiine atanan Mustafa Lakadamyalı Washington Temsilciliği’nde, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğüne atanan Gizem Alpman da Cenevre Temsilciliğinde görevliydi.

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