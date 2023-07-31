Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lakadamyalı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Alpman oldu

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğüne Gizem Alpman atandı.
Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Kemal Köprülü, Cenevre Temsilciliğine; Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Damla Güçlü, Washington Temsilciliği'ne; Manama Temsilcisi Umut Koldağ ise Abu Dhabi Temsilciliğine atandı.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlık mevkiine atanan Mustafa Lakadamyalı Washington Temsilciliği’nde, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğüne atanan Gizem Alpman da Cenevre Temsilciliğinde görevliydi.