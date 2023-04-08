Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD denizaltısının Rum limanına demirlemesi ve Rum Savunma Bakanının ABD’den silah sistemleri satın alacaklarını değerlendirdiği bir açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atabilecek faaliyetlerin karşılık bulacağını Kıbrıs Rum tarafının anlayacağını umuyoruz. Anavatan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir. Tarih, güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir.
ABD’nin, GKRY’nin silahlanmasını teşvik etmeye yönelik politikası Adada ve Doğu Akdeniz’de ihtiyaç duyulan istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesini engellemektedir. Bu politika, ayrıca, Ada’da gerçekleri gözetecek adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasını da engellemektedir"