Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD denizaltısının Rum limanına demirlemesi ve Rum Savunma Bakanının ABD’den silah sistemleri satın alacaklarını değerlendirdiği bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) silahlanma faaliyetlerini artırarak Ada’da ve Doğu Akdeniz’de istikrar ve huzur ortamını bozmaya devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ne ait USS San Juan saldırı denizaltısının bir Rum deniz limanına demirlemesini şiddetle kınıyoruz. ABD’nin GKRY’a uyguladığı silah satış kısıtlamasını kaldırması ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atacak müteakip adımlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimini silahlanmaya teşvik edeceğini defaatle ifade etmekteyiz. Nitekim GKRY Savunma Bakanı MihalisYorgallas yaptığı açıklamada 'ABD’nden silah sistemleri satın alacaklarını' duyurmuştur. Gelişmeler, ABD’nin GKRY’nınsistematik bir şekilde silahlanmasına yardımcı olduğunu göstermektedir.

Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atabilecek faaliyetlerin karşılık bulacağını Kıbrıs Rum tarafının anlayacağını umuyoruz. Anavatan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir. Tarih, güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir.

ABD’nin, GKRY’nin silahlanmasını teşvik etmeye yönelik politikası Adada ve Doğu Akdeniz’de ihtiyaç duyulan istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesini engellemektedir. Bu politika, ayrıca, Ada’da gerçekleri gözetecek adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasını da engellemektedir"