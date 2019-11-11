Dışişleri Bakanlığı'ndan Soysal için mesaj

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybeden Mümtaz Soysal için mesaj yayınladı.

Mesajda şunlar keydedildi:

"Kıbrıs Türkü halkının haklı davasına duyarlılığı ile bilinen ve verdiği hukuki, siyasi mütalaalarla müzakere süreçlerinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması yönünde yıllarca önemli katkılar koyan Duayen Anayasa Profesörü ve TC Dışişleri eski Bakanı Prof. Mümtaz Soysal’ın ebediyete intikal ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, değerli Mümtaz Hocası’nı ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasına yaptığı katkıları asla unutmayacaktır!"