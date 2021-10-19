Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Lüksemburg’da dün yapılan Dışişleri Konseyi toplantısında, acil gündem maddeleri varken kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınmasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Maraş’ı gündemine taşımasının Rum tarafını memnun etmeyi amaçlamaktan başka bir anlam taşımadığı kaydedildi. AB’nin yanlı tutumunu “üyelik dayanışması” adı altında takdim etmesinin Kıbrıs Türk halkının AB’ye olan güvensizliğini derinleştirdiği ifade edildi.





Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:“Kıbrıs Türk tarafının yapıcı önerileri geçerliliğini korumaktadır. Bu çerçevede kapalı Maraş konusunda, uluslararası hukuk ve özel mülkiyet hakkı gözetilerek alınan karar; bunun yanı sıra Doğu Akdeniz’de iş birliğini tesis edebilecek olan ve hala masada olan 13 Temmuz 2019 tarihli önerimiz maalesef AB tarafından görmezden gelinmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının olumlu bir sonuç doğurmadığı ortadadır. Bu gerçekten hareketle, Kıbrıs Türk tarafı, egemen eşitliğe dayalı iş birliği önerisini yapmıştır. Olguları yansıtan bu önerinin tek gerçekçi çözüm yolu olduğunun tekrar anımsatılmasında fayda görülmektedir.”