Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü ve TC Protokol Genel Müdürlüğü, “Protokol Eğitimi” düzenledi.
Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine gerçekleşen ve üç gün süren eğitime, Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatları ve Protokol Müdürlüğü personelinin yanısıra Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ile Başbakanlık protokol görevlileri de katılarak eğitim aldı.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu heyeti kabul ederek katkılarından dolayı teşekkür etti, bu gibi eğitimlerin artarak devam etmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.