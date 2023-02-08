Dışişleri Bakanlığı: "Rum Kesiminin yardım teklifinin Türkiye tarafından kabul edildiği yönündeki açıklama gerçeği yansıtmamaktadır"

Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetiminin Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi göndermesi teklifinin Türkiye tarafından kabul gördüğüne ilişkin Rum Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsünün yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

“Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriou’nun Twitter hesabından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi yönündeki teklifinin Türkiye tarafından kabul edildiğine ilişkin bir paylaşım yaptığı bilgimize gelmiştir.

Söz konusu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Rum tarafı böylesine insancıl bir konuyu bile istismar ederek kendi lehine siyasi manipülasyon yapmaya devam etmektedir. Rum tarafınca yapılan bu yöndeki yalan yanlış açıklamalara itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine getiririz.”