Ülkede 3 gündür devam eden yangınlarla mücadele için koordineli bir şekilde çaba gösteriliyor.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, yangına havadan müdahale için destek alınmasında aktif rol oynadı.

Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’nden iki helikopter, Güney Kıbrıs’tan 2 yangın söndürme uçağı ve bir helikopter KKTC’nin yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İsrail’den gelen iki uçak ise KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla başlattığı girişim ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İsrail’den gelen yangın söndürme uçaklarıyla ilgili talebin, bazı iddiaların aksine Rum tarafından değil KKTC tarafından yapıldığı belirtildi.