Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı, Beyarmudu Belediye sınırları içerisindeki vatandaşlara su ulaştırılması için inşa edilen su hattının İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimince sökülmesini protesto etti. Bakanlık, “Beyarmudu’nda yaşayan vatandaşlarımıza kendi yerel yönetimi tarafından hizmet götürülmesine dahi tahammül edemeyen İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi’nin izlediği tutumu şiddetle kınarız” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Beyarmudu Belediyesi’nin, belediye sınırları içerisinde olan bölgelerdeki vatandaşlara, su, altyapı ve diğer hayati belediye hizmetlerini sağladığına dikkat çekilerek, Belediyenin, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi içerisinde yaşayan vatandaşlar dahil bu hizmetlerini uzun yıllardan beri verdiği vurgulandı.

“Hizmetlerini eksiksiz sürdürebilmesini teminen anılan Belediyemizin Belediye Başkanı, belediye sınırları içerisinde bulunan futbol sahasına su temini için İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi’nden aldığı sözlü onaya istinaden, 40 metrelik su hattı döşemiştir” denilen açıklamada, 12 Temmuz tarihinde insani maksatlarla inşa edilen 40 metre uzunluğunda olan su hattının İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi tarafından söküldüğünün öğrenildiği bildirildi.

“En temel hayati ihtiyaç olan suyun belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara ulaştırılması için inşa edilen hattın İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimince sökülmesinin herhangi bir izahının olamayacağı aşikârdır” vurgusu yapılan açıklamada, “İngiliz Egemen Üsler Yönetimi’nin bu davranışını en güçlü ifadelerle protesto ederiz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, pandemi süresince, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetiminin, Rum tarafının uyguladığı Kovid-19 önlemlerinin aynısını İngiliz Egemen Üsler Bölgesi içerisinde de uygulayarak, başta Pile’de yaşayan KKTC vatandaşlarının hareket özgürlüğünü kısıtlamaktan da geri durmadığı hatırlatıldı.

“MANİDAR…”

Açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının diplomatik yollar kullanılarak, defaten yaptığı tüm uyarılarına ve diğer başka seçenekler olmasına karşın, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi’nin Pile ve Beyarmudu’nda yaşayan KKTC vatandaşlarının hayatlarını zorlaştırmak pahasına, Güney Kıbrıs’ın uyguladığı Kovid-19 önlemlerini birebir aynı şekilde uygulamasının da ayrıca manidar olduğu kaydedildi.

“İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi’nin ayrıca, Pile’de bulunan Kıbrıslı Türk esnafın işyerlerinde satmak için ülkemizden temin ettiği malların geçişini de son zamanlarda engellemekte olduğunu da hatırlatmak isteriz” denilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

“Bu çerçevede, Beyarmudu’nda yaşayan vatandaşlarımıza kendi yerel yönetimi tarafından hizmet götürülmesine dahi tahammül edemeyen İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi’nin izlediği tutumu şiddetle kınarız.”