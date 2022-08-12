Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adadaki statükoyu koruma, Kıbrıs Türk halkını insanlık dışı izolasyonlar altında yaşatma politikası güttüğü; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in görüşmesine ilişkin açıklamalarıyla bu politikanın bir kez daha su yüzüne çıktığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamaya işaret edilerek, “Bu açıklama, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Ada’nın tek temsilcisi olmadığı ve Ada’da iki devletin var olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden ne denli rahatsız olduğunu göstermektedir” denildi.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Ada’daki statükoyu koruma ve Kıbrıs Türk halkını insanlık dışı izolasyonlar altında yaşatma politikası güttüğünün ifade edilen açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla bu politikanın bir kez daha su yüzüne çıktığı belirtildi.

“Bu politika, Avrupa Birliği üyeliğini dahi bir tehdit unsuru olarak kullanmaya cesaret eden modası geçmiş bir politikadır” denilen açıklamada şunlar da kaydedildi:



“Kıbrıs Türk halkına yaşam alanı bırakmamak için kötü niyetli her yola başvuran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye ile birlikte davasına sahip çıkarak, uluslararası toplum içerisindeki haklı yerini almak için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”