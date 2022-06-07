Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum tarafına yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkı adına konuşma hakkı olmamasına rağmen, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair yorum yapacak kadar ileriye gittiğini belirtti.

Rum tarafının kamuoyunun algısını yönlendirmeye çalıştığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “Adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkını temsil eden ve toprakları üzerinde tam egemenliği bulunan KKTC’dir. Bu gerçek değişmeyecek” vurgusunda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail tarafından düzenlenen “Agapinor 2022” isimli askeri tatbikata ilişkin görüşlerimiz kamuoyu ile paylaşılmış, bunun akabinde Bakanlığımızın açıklamasının TC Dışişleri Bakanlığı tarafından da desteklenmekte olduğu Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından beyan edilmişti. Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan ve Türkiye’yi hedef alan yazılı basın açıklamasında, haddini aşan ifadelere yer verilmiştir. Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkı adına konuşma hakkı olmamasına rağmen, Devletimiz ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair Kıbrıs Türk Halkı adına yorum yapacak kadar ileriye gitmektedir. Rum tarafının açıklaması, Anavatan Türkiye ile KKTC’nin sarsılmaz ilişkilerini bozamayacağını anlamayacak kadar modası geçmiş bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir. Sınır boyuna yüzlerce ağır silah mevzisi yerleştirmek; Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Papazlarına silah atış talimi yaptırmak; radar sistemi tedarik etmek; birçok ülke ile askeri tatbikat gerçekleştirmek; ikili askeri işbirliği anlaşmaları yapmak ve Kıbrıs Türk Halkının Doğu Akdeniz’deki haklarını ihlal eden tek yanlı faaliyetlerde bulunmak, GKRY’nin samimiyetsizliğini ortaya koyan eylemlerdir. Rum tarafının samimiyetsizliği 2004 referandumlarında da test edilmiştir. Rum tarafının tüm anlaşma önerilerini reddetmesinin tek amacı, Kıbrıs Türk Halkını izolasyon altında yaşamaya mahkum bırakmaktır. Kıbrıs Türk Halkı açısından Rum tarafının samimiyetsizliğini değerlendirmek için bahsedilen sebeplerin yeterli olduğu açıktır. Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının görüşlerini ve hatta varlığını yok sayan tavrı ve Kıbrıs meselesindeki tek muhatabının Türkiye olduğu yanılgısıyla kamuoyunun algısını yönlendirmeye çalışması beyhudedir. Adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk Halkını temsil eden ve toprakları üzerinde tam egemenliği bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin var olduğu gerçeği değişmeyecektir.”