Dışişleri: "Katil zanlılarını korumaktan vazgeçin"

Dışişleri Bakanlığı, geçen eylül ayında öldürülen sanatçı Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Muhammed Salman’ın KKTC’ye iade edilmesi için Rum Yönetimine çağrıda bulundu.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin yetiştirdiği en başarılı seramik, heykel ve resim sanatçılarından olan Hasan Işık Özgöçmen’in geçen Eylül ayında öldürülmesinin kamuoyunu derinden üzdüğü anımsatılarak, cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman’ın, Güney Kıbrıs’a kaçtığı ve Limasol’da Rum polisi tarafından yakalandığının ilgili tüm kesimlerce bilindiği belirtildi.

Bugün itibarıyla cinayetin katil zanlısı Salman’ın Güney Kıbrıs’taki adresinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teyit edilen bilgiye göre, zanlı Salman halen Güney Kıbrıs’a sığınma başvurusunda bulunanların tutulduğu, Larnaka’da bulunan Menoya mülteci kampında barındırılmaktadır.

Kamuoyumuzu derinden etkileyen Özgöçmen cinayetinin zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman’ın yeri de tespit edildiğine göre, zanlının en kısa sürede yargılanmak üzere tarafımıza iade edilmesi konusunda Rum yönetimine açık çağrıda bulunuyoruz.

NAİM’İN KATİL ZANLILARINA DAİR DE GİRİŞİM YAPILDI

Gökhan Naim’in katil zanlılarına dair de girişim yapıldığını ve bu cinayetle ilgili de Rum yetkililerin bilgi vermeye yanaşmadıklarını kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Bu ve benzeri durumlarda Kıbrıs Rum liderliğinin öne sürdüğü siyasi gerekçeler, suçlulara sığınma imkanı tanınmasına, koruma altına alınmalarına ve en ağır suçların cezasız kalmasına mazeret olamaz.

Kıbrıs Rum tarafına sürekli yaptığımız çağrıyı bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isteriz; bu konularda işbirliği yapma zorunluluğu iki taraf arasındaki güvenin oluşmaya başlaması için gerekli olandır.”