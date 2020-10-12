Dışişleri: "Rum faşistlerin provokasyonu cezasız kalmamalı"

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Derinya Kara Sınır Kapısında dün akşam yaşananların kabul edilemez olduğu belirtildi; Rum faşistlerin provokasyonunun cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Rum polisinin bundan önce meydana gelen olaylarda sadece kısa süreli tutuklama yapması ve sözde delil yetersizliği bahanesiyle kışkırtıcı eylemlere karışanlara yönelik gerekli işlemleri yerine getirmemesi, bu olaylara karışanları teşvik etmektedir. Aynı sahne dün akşam da kurulmuş, Rum polis engelini kolayca aşan, ellerinde Yunan bayrakları bulunan faşist grup, emellerine yine polis nezaretinde ulaşmış ve gösterinin ardından herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan olay yerinden kolaylıkla ayrılabilmiştir. Bu olay Birleşmiş Milletler nezdinde protesto edilmiş ve gerekli girişimlerin yapılması istenmiştir.

Buna ilaveten, Rum medyasında da duyurulduğu üzere, 13 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa’da, 17 Ekim 2020 tarihinde ise Derinya’da motosikletli grupların katılımıyla yine aynı mahiyette düzenlenecek gösterilere katılmaları yönünde Rum halkına faşist örgütlerce çağrılar yapılmaktadır.

Bakanlığımız, bahsekonu iki gösteriye de katılacak aşırı grupların kara sınır kapılarına yaklaştırılmaması ve Rum tarafı için samimiyet testi olacak bu konuda Rum yönetimince gerekli önlemlerin alınması hususlarında çaba göstermesi için Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne gerekli telkinde halihazırda bulunmuştur.”