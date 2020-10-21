Diyanet İşleri Başkanları istişare toplantısı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları, Başmüftüleri İstişare Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, video konferans sistemi ile gerçekleştirilen ve açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptığı toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü temsil etti.

Fahrettin Öğdü, online olarak gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada; İslam aleminin yıllardır bir çok problemle mücadele ettiğini, dışardan yapılan müdahalelerin sorunları çözmediğini, kangren haline getirdiğini söyledi.

Filistin, Kudüs, Suriye, Libya, Karabağ, Keşmir, Arakan, Myanmar, Yemen ve Doğu Türkistan’ın İslam aleminin yıllardır kanayan yarası haline geldiğini belirten Öğdü; “Müslümanların kendi işlerini kendileri hallettiğinde bu problemlerden kurtulmanın mümkün olacağını” söyledi.

Öğdü konuşmasını “Bizler Kıbrıs Türkleri olarak, İslam aleminin birlik ve beraberliği için dua ediyoruz” diyerek tamamladı.