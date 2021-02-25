Diyetisyenler Birliği halkı uyardı

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, diyetisyen dışında halka açık bir alanda sağlıklı beslenmeyle ilgili tavsiyede bulunmanın suç olduğu uyarısında bulundu.
Yapılacak programlarda, eğitimlerde, toplantılarda ve buna benzer aktivitelerde beslenme alanında KTDB’ne üye diyetisyenlerle birlikte çalışılması uyarısında bulunan Okan, “Beslenme ve diyetetik alanında her türlü aktiviteyi birliğimiz ile iş birliği içerisinde yapmanızı ister ve bu alanda desteğimizi her zaman sağlayacağımızı da bildiririz” dedi.