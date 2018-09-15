DİYETİSYENLER VE FİZYOTERAPİSTLER BEDİ’S SAHİLİNDE TEMİZLİK YAPACAK

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, gün geçtikçe artan plastik atıklara, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve temiz çevreye katkı sağlamak amacıyla, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde Bedi’s Sahili’ni temizlemek üzere etkinlik düzenleyecek. Etkinlik saat 16.00’da başlayacak.



Yaptıkları açıklamayla tüm üyelerini ve halkı, temizlik çalışmasına katılmak üzere Bedi’s sahiline davet eden iki örgüt, sahilden toplanacak tüm plastiklerin geri dönüşümde kullanılmak amacıyla Lefkoşa’daki ASM Geri Dönüşüm LTD.’e ulaştırılacağını belirtti.



Açıklamada, özellikle marketlerde alışveriş esnasında kullanılan naylon poşetler, besinleri saklamak ve tüketmek amacıyla kullanılan plastik tabak, bardak, çatal, pipet, pet şişe, pet şişe kapağı ve plastik saklama kaplarının doğada uzun yıllar boyunca yok olmadan kaldığı ve birçok canlı türüne zarar verdiği vurgulandı.



Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, sağlıklı yaşamın doğayla bir bütün ve uyum içinde olunduğu takdirde sürdürülebilir olduğunu da belirtti