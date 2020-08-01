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Dizdarlı'dan 'Random PCR testi' tavsiyesi

Dizdarlı'dan 'Random PCR testi' tavsiyesi
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Bülent Dizdarlı’dan Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’na bir dizi öneride bulunarak,  “Random”Pcr testi başlanması gerekliliğini vurguladı.

DİZDARLI'NIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜST KURUL ÜYELERİNE

Değerli arkadaşlar ;

Sizlere, Bakanlar Kuruluna önermek üzere;

1- Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin mevcut yapısının Pandemi alanı olarak kullanılmasını engelleyecek, yeni bir Pandemi merkezi (kliniği-hastanesi) kurulması gerektiği

2- Güney Kıbrıs’ta hasta sayısının artmaya başlaması nedeni ile sınır kapılarından geçenlere “Random”Pcr testi başlanması gerekliliği

3- Devlet sınırlarımız içinde marketlerde , bar ve kafelerde günde ortalama 500 kişiye yine Random PCR testi yapılması yönünde,

Tavsiye (!) kararlar üretmenizi tavsiye (!) ediyorum.

Kolay gelsin…

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