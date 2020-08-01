Dizdarlı'dan 'Random PCR testi' tavsiyesi

Bülent Dizdarlı’dan Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’na bir dizi öneride bulunarak, “Random”Pcr testi başlanması gerekliliğini vurguladı.
DİZDARLI'NIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;
SAĞLIK BAKANLIĞI ÜST KURUL ÜYELERİNE
Değerli arkadaşlar ;
Sizlere, Bakanlar Kuruluna önermek üzere;
1- Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin mevcut yapısının Pandemi alanı olarak kullanılmasını engelleyecek, yeni bir Pandemi merkezi (kliniği-hastanesi) kurulması gerektiği
2- Güney Kıbrıs’ta hasta sayısının artmaya başlaması nedeni ile sınır kapılarından geçenlere “Random”Pcr testi başlanması gerekliliği
3- Devlet sınırlarımız içinde marketlerde , bar ve kafelerde günde ortalama 500 kişiye yine Random PCR testi yapılması yönünde,
Tavsiye (!) kararlar üretmenizi tavsiye (!) ediyorum.
Kolay gelsin…