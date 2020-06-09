Dizdarlı'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki: "Açıklamalar gerçek dışı"

İki toplumlu Sağlık Teknik Komite üyelerinden Dr. Bülent Dizdarlı ve Dr. Dr. Yeşim Örek Gümüşdağ, dün Sağlık Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya tepki gösterdi ve açıklamanın gerçek olmadığını belirtti.

Bülent Dizdarlı, koşulların sağlanması durumunda sınır kapılarından geçişlerin kademeli olarak başlamasında tüm komite üyelerinin hem fikir olduğunu kaydetti ve “Bu karar ile İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi görüşmelerinde varılan mutabakat burada da teyit edilmiş oldu” dedi.

Dr. Bülent Dizdarlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

8 Haziran 2020 TARIHINDE BULAŞICI HASTALIKLAR YASASI TAHTINDA OLUSTURULUP TOPLANAN

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI , SAĞLIK BAKANLIGINCA YAPILAN GERCEĞE DAYANMAYAN AÇIKLAMAYA KARŞI CEVABIMIZDIR

8 Haziran 2020 tarihinde KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesini temsilen, toplantıya davetli olarak Bülent Dizdarlı ve Yeşim Örek Gümüşdağ toplantıda hazır bulundu. Komite Başkanımız Cenk Soydan toplantıya KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü olarak toplantıda hazır bulundu.

Katılımcılar;

Dr.Ali Çaygür ( Sağlık Bakanlığı Müsteşarı), Dr. Çiğdem Çağa (TSHD Müdürü), Dr.Cenk Soydan ( YTKD Müdürü, İki Toplumlu Komite Eşbaşkanı), Dr. Adil Özyılkan ( Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi) , Dr. Çiğdem Bakkaloğlu ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi), Dr.Yağmur Aldağ ( Göğüs Hastalıkları uzmanı), Dr.Deren Oygar ( Nefrolog) , Dr.Emre Vudalı (Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı) , Dr.Elçin Yoldaşcan (Halk Sağlığı uzmanı), Meltem Dilokcuoğlu ( PCR laboratuarı )

Burç Barın (istatistik uzmanı), Fatma Savaşkan (Enfeksiyon Komitesi Sorumlu Hemşiresi ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi),Dr. Bülent Dizdarlı (İki toplumlu Sağlık Teknik Komite üyesi), Dr.Yeşim Örek Gümüşdağ (İki toplumlu Sağlık Teknik Komite üyesi ).

Toplantı açılışında Müsteşar Ali Çaygür bugüne kadar yapılan COVID -19 test sayılarını verdi. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınan hızlı test kitinin 36,000 olduğunu ve bugün itibarı ile bakanlığın elinde kalan kit sayısının 7000 olduğunu belirtti. Ancak yapılan testlerde ayni kişiye yapılması, hatalı yapılıp tekrarkanması gibi hususların da göz önünde bulundurularak yapılan test sayısının 26,000 olduğunu belirtti. Ayni şekilde bugüne kadar alınan PCR test kitinin 13,500 olup bugün itibarı ile elde kalan kit sayısının 4000 olduğunu , ancak bunların ayni kişide tekrar yapılması v.s de göz önüne alındığında toplamda iki laboratuarda (Lefkoşa ve Mağusa) 8500 test yapıldığını söyledi.

Ayrıca bunun yanı sıra bakanlığın toplumda seroprevalans ( antikorlara bakılarak toplumun hastalığı geçirme, bağışıklık oranı) çalışması içerisinde olduğunu ve bunun için de 2500 adet eliza kitinin hazır olduğunu belitti.

Toplantıda 1 temmuz öncesi , sınır kapılarından kademeli olarak geçişler ile ilgili görüşler tartışıldı.

Uzmanlar, ülke sınırlarının en düşük riskli ülkelerden daha riskli ülkelere açılması gerektiği üzerinde dururken, Rum tarafının düşük riskli olduğunu ve kademeli olarak açılmasında aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde bir sakınca olmayacağı hususunda hemfikir kaldı;

Geçişlerde Uygulanması Gerekli görülen Önlemler;

1-Her geçişte semptom taraması (ateş bakılması)

2-İlk geçiş esnasında 72 saatlik PCR test sonucu negatif olması.

3-Hazırlanan onam formunu imzalaması ( evden işe gidiş ve kalabalık topluluklara katılmaması hakkında)

4-Telefona yüklenecek aplikasyon ile temaslı takibinin izlenebilir olması.

Bu koşulların sağlanması durumunda sınır kapılarından geçişlerin kademeli olarak başlamasında tüm komite üyeleri hem fikir oldu. Bu karar ile İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi görüşmelerinde varılan mutabakat burada da teyit edilmiş oldu.

ÖNEMLİ NOT; Toplantı başlangıcında, tüm toplumun geleceğini ilgilendiren böylesi bir toplantıda bakanlığın raportör tutanağı tutması gerekliliğine değinmemize rağmen , resmi tutanak tutulmamıştır. Toplantıya katılan diğer üyelerin, (ki bunlar Bülent Dizdarlı ve Yeşim Örek Gümüşdağ dışında aktif Sağlık Bakanlığı çalışanlarıdır) toplantıda konuşulup mutabık kalınan konuları açıklamalarını temenni ederiz….Bir bilim insanı olma yanında , devlet olma, bir devlete ait vatandaş olma sorumluluğu bunu gerektirmektedir. Saygılarımızla.

Dr.Bülent Dizdarlı Dr.Yeşim Örek Gümüşdağ

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASINDA NE MİŞTİ?

Sağlık Bakanlığı'nda Covid-19 ile ilgili oluşturulan bilim kurulu ile toplantı gerçekleştirildi.

Bugün yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında, Türkiye ve Güney Kıbrıs'ta geçişler ve karantina uygulamaları görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, basında iddia edildiği gibi, toplantıda 1 Temmuz öncesinde işçilerin Güney Kıbrıs’a geçip karantinasız dönüş yapmaları yönünde bir görüş verilmediği kaydedildi.

Türkiye'den gelenlere uygulanan karantina uygulamasının devamı, Güney'den karşılıklı geçişler konusunda sağlıkla ilgili geçişlerde halihazırda uygulanan kolaylıkların devamı ve işçiler konusunda başlanan uygulama görüşüldü.

Toplantıda serbest geçişler başlayıncaya kadar isteyen işçilerin Güney KIbrıs’a geçerek çalışabileceği ancak serbest geçişler başlayıncaya kadar KKTC’ye geçmeleri durumunda karantinaya alınacakları kaydedildi.

Ayrıca insani ihtiyaçlar açısından izin alınması kaydı ile kolaylık sağlanabileceği konusunda Bakanlar Kurulu’na görüş bildirilmesi yönünde karara varıldı. Karşılıklı günlük geçişlerinse halen riskli olduğu bu nedenle serbest geçişler için henüz erken olduğu konuşuldu.