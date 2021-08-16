Dizdarlı: "Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor"

Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabında paylaşım yaparak "Maliye, ekipmanı ve personeli sağlayacak kaynağı vermek durumundadır. Aksi halde hiç sevmediğimiz “kapanma” telkinlerine dönmenin öncelikli sorumlusu maliye olacaktır" dedi.

Dizdarlı'nın paylaşımı şu şekilde;

"Güney’deki vaka sayılarının Kuzey’in altında kaldığı günler yaşıyoruz.,

Ve onu da bırakın günlük ortalama vaka sayımız yüz ellinin üzerindedir

Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor.

Bir kere uzun dönem adeta deli gibi çalışıp hastalığın yayılmasını önleyen “Filasyon Ekibi” yorulmuştur. Artan vaka sayısına yetişememekte bu da sayının gün ve gün artmasına neden olmaktadır. Yeni yapılanmaya, sayıca personel , araç gereç takviyesine acil ihtiyaç vardır.

Filasyon ekibinin başarısı hastalığın yayılmasını önlemek için temeldir. Bu nedenle daima güçlü ve diri tutulmalıdırlar.

Kanaatimce tüm K.K.T.C üç lokalizasyona ayrılarak, direk Bakan veya Müsteşar’a hesap veren birbirinden bağımsız üç ayrı ekibin tam donanımla tekrardan işe asılması gerekmektedir.

Maliye, ekipmanı ve personeli sağlayacak kaynağı vermek durumundadır. Aksi halde hiç sevmediğimiz “kapanma” telkinlerine dönmenin öncelikli sorumlusu MALİYE olacaktır."