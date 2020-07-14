Dizdarlı isyan etti: “Sağlık Bakanı toplumu ve devleti itibarsızlaştırıyor!”

Dr. Bülent Dizdarlı, İki Toplumlu Sağlık Komitesinin en eski üyesi olarak isyanı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin,dün Meclis’te yaptığı konuşmada “Pandemi raporu hazırdır ve Cumhurbaşkanlığına bu gün teslim edecektir” diyeli 24 saati aşkın bir zaman geçtiğini işaret eden Dizdarlı, “Yirmi dört saatte Bedrettin Demirel Caddesin’den Silahtar’a bu rapor ulaşmadıysa, biri bizimle dalga geçiyor demektir” ifadelerini kullandı.

Yapamayacağı ya da yapmayacağı şeyler için devamlı söz verip de sonra yapmayan Sağlık Bakanı’nın toplumu ve devleti itibarsızlaştırdığını, güven sarstığını belirten Bülent Dizdarlı, şunları kaydetti: “Dün iki toplumlu sağlık komitesi toplantısını, bu rapor hazır değil diye erteledik. Bu gün vereceğimizi söyledik.

Sayın Spehar’ın az evvelki sorusu ile yine mahcup olduk.

12 yıldır bu işi yaparım hiç bu kadar aciz içine düşmedik

Yeter ama. Ya sözünde dur ya neden yapamadığını açıkla ya da istifa et”