banner22

Dizdarlı: "Siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz"

Dizdarlı: "Siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz"
banner32

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından bugün çıkan bir vakanın temas sonucu olduğunu bildirdi.

Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde

SARI-TURUNCU

Sağlık Bakanlığının açıklanmasından anladığım, bugünkü iki vakadan biri temas sonucudur.

Yani ilk yerel temaslı vaka görüldü.

O zaman sevgili dostlar , siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz.

Birilerinin sizin icin bir sey yapmasını beklemeyiniz. Ne yapacağınızı siz iyi biliyorsunuz, sanırım tekrar etmem gerekmiyor. Değil mi ?

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Devlet Emlak Malzemede görevden alma
Devlet Emlak Malzemede görevden alma
  1. Kıbrıs
﻿