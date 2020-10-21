Dizdarlı, su borcuyla ilgili bir başvuru üzerine hazırlanan raporu açıkladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Alican Özenci’nin su borcuyla ilgili başvurusu üzerine hazırlanan raporu açıklayarak, Gönyeli Belediyesi’nin Belediyeler Yasası tahtında üzerine düşen görevleri yapmayarak, belediyeyi gelir kaybına uğrattığını ve sorunla ilgili hatası olmayan Özenci’yi mağdur ettiğini belirtti.

Dizdarlı, Belediyeler Yasası uyarınca su sayacının Gönyeli Belediyesi tarafından ev sahibinin adına yeniden bağlanması ve ev sahibine kullanma suyunun ivedilikle sağlanması gerektiğine işaret etti.

“BELEDİYE BORCU TAHSİL ETMEDİ”

Dizdarlı, Alican Özenci’nin, Şahin Konağı Sokak, Lord Apartmanı, Daire No:4 adresinde kain konutunu 2015 yılında Yamon El Adlourı’ye kiraladığını, bunu müteakip konuta ait 6382212 numaralı su sayacının müstehlik isim değişikliği yapılarak Yamon El Adlourı adına kaydedildiğini belirtti.

Daha sonra Yamon El Adlourı’nin söz konusu konutu 2018 yılında tahliye ettiğini anlatan Dizdarlı, Özenci’nin, eski kiracısı olan Adlourı’nin mezkur evi tahliye etmezden önce gerekli bildirimi Gönyeli Belediyesine yaptığını, kiracıya ait su borcunun tahsil edilmesini talep ettiğini, Gönyeli Belediyesi’nin bu bildirimi göz ardı ederek Adlourı’ye ait su borcunu tahsil etmediğini, bahse konu evdeki suyun su borcundan dolayı kesildiğini kaydetti.

Gönyeli Belediyesinin söz konusu evdeki su sayacını tekrardan mal sahibi Alican Özenci’nin adına kaydetmesi için kendisine ait olmayan su borcunun ödenmesini talep ettiğini belirten Dizdarlı, ilgili evde su olmaması nedeniyle Özenci’nin konutunu kiralayamadığını ve bunun neticesinde mağdur olduğunu iddia ederek konunun daire tarafından soruşturulmasını talep ettiğini ifade etti.

Yapılan başvurunun incelendiğini ve rapor hazırlandığını kaydeden Dizdarlı, Gönyeli Belediyesi’nin alacaklarını tahsil etmek için Aldourı’yi dava etmediğini ve herhangi bir girişimde bulunmadığını dolayısıyla ilgili yasa kurallarını uygulamadığını belirtti.

“ÖZENCİ GELİR KAYBINA UĞRATILARAK MAĞDUR EDİLDİ”

Dizdarlı, Gönyeli Belediyesi’nin, Belediyeler Yasası tahtında üzerine düşen görevleri yapmayarak, yetkilerini kullanmayarak belediyenin gelir kaybına uğramasına yol açtığını ve var olan sorunla ilgili herhangi bir hatası veya ilgisi olmayan Alican Özenci’yi gelir kaybına uğratarak mağdur ettiğini belirtti.

Özenci’nin anlaşma yönünde gösterdiği çabaların Gönyeli Belediyesi tarafından reddedildiğini bunun da herhangi bir sonuç alınmasını engellediğini kaydeden Dizdarlı, raporda şu ifadelere yer verdi:

“Gönyeli Belediyesi Sayın Özenci’nin bu konudaki talebini içeren yazısını almasına ve aradan makul süre geçmesine rağmen gayrikanuni bir şekilde ve/veya ortada haklı bir neden yokken mezkûr konutun su sayacını mal sahibinin adına çevirmeyi uygun görmeyerek suyunu kesmiştir. Mal sahibi bir vatandaş olarak iyi niyetini göstererek Gönyeli Belediyesine gerekli bildirimi yapmıştır. Bu nedenle Belediyeler Yasası uyarınca su sayacının Gönyeli Belediyesi tarafından ev sahibinin adına yeniden bağlanması ve ev sahibine kullanma suyunun ivedilikle sağlanması gerekmektedir.”