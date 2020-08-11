Dizdarlı’dan önemli uyarı: "Mecbur kalmadıkça Güney Kıbrıs’a geçmeyin"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Güney Kıbrıs’ta son bir haftada koronavirüs vakalarının yüzlere ulaştığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Dizdarlı, vatandaşların mecbur kalmadıkça Güney Kıbrıs’a geçmemesi uyarısında bulunarak güneyde çalışanların ise kendilerini mümkün olduğu kadar üst seviyede izole etmesi ve en ufak bir rahatsızlıkta sağlık servislerine başvurması gerektiğini söyledi. Dizdarlı, ayrıca toplum içinde tesadüfi (Random) seçilen kişilere de test uygulanmasını istedi.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

DİKKAT DİKKAT DİKKAT

1-Güney Kıbrıs’ta vakalar son bir haftanın içinde yüzlere ulaştı. İşin kötüsü çoğu yerel bulaşma. Bu durumda vatandaşlarıma şu uyarıda bulunmak lazım:

a- Mecbur kalmadıkça Güneye geçmeyin.

b- İşinde ekmeğinin peşinde olan arkadaşlarımız çok daha özenli olsun. Mutlaka maske taksın. Kuzeye geçtikleri zaman kendilerini mümkün olduğu kadar üst seviyede izole etsin ve en ufak bir rahatsızlıkta sağlık servislerine başvursun.

2- Yetkililer sadece uçaktan inene gemiden çıkana temaslılara değil, mutlaka mutlaka toplum içerisinden tesadüfi (Random) seçilen kişilere de test uygulamalıdır.

3- Son olarak vatandaş Dün akşam Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı uyarıyı dikkate alsın. Özellikle risk gurubundaki yurttaşlarımız

Grip ve Zatürrüe aşıları konusunda eczaneleri ve hekimleri ile temasa başlasın. (Bu konuda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği acil eylem birliğine gitmelidir.